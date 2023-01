Rotterdammer (19) razendsnel aangehouden voor overval op casino in Bergen

Deze wegen in de regio staan in de ANWB file top 10; en dit stuk snelweg staat op nummer één

Weer eens te laat gekomen, doordat je vaststaat tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht, of moest je de file tussen Lexmond en Werkendam weer de schuld geven? Je bent zeer zeker niet de enige, want beide stukken snelweg staan in de ANWB File top 10 over 2022. De A27 staat zelfs op nummer 1.

