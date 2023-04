Rotterdammer (17) aangehouden voor explosie op klaarlichte dag bij galerijflat

indebuurt.nl Dit Japanse barbecue-restaurant opent een nieuwe zaak in Rotterdam

Tring tring! Dit is de hotspotlijn. We hebben blauwe posters gesignaleerd op de Mauritsweg, met daarop het logo van AH-UN. Dat kan maar één ding betekenen: het Japanse barbecue-restaurant opent binnenkort een tweede vestiging in Rotterdam.