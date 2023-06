Rotterdam plant voor tientallen miljoenen aan bomen in de stad: ‘Het voelt alsof je door een woestijn loopt’

Video Reuzenpe­nis­plant in Diergaarde Blijdorp bloeit voor het eerst in 60 jaar

De Sumatraanse reuzenaronskelk in de botanische tuin van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam staat sinds maandag voor het eerst sinds 1963 in bloei. Voor deze plant, die in de volksmond de reuzenpenisplant heet, is het normaal om zelden te bloeien.