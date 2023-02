Rotterdam is een standbeeld rijker: geen witte man op paard, maar een metershoge zwarte vrouw op Nikes

In deze uit de kluiten gewassen hal wordt de nieuwe brugklep van de Haring­vliet­brug gemaakt

De meeste werknemers van Hollandia rijden nooit over de Haringvlietbrug. Toch draait hun werk alleen nog om de oeververbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, zo’n 35 kilometer verderop. Want bij het staalconstructiebedrijf in Krimpen aan den IJssel wordt de nieuwe brugklep gemaakt.

2 februari