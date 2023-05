Rotterdam is de hele wereld, dat zie je ook in Feyenoord 1

column Vandaag ben ik brak, maar ik voel de liefde voor mijn club en mijn stad meer dan ooit

Clubliefde, waar begint zoiets? Mijn ouders hadden niets met voetbal en ik ben van 1965, dus van 6 mei 1970 heb ik slechts wazige beelden. Opwinding in onze huiskamer, er was iets groots gebeurd. ,,Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen’', zei mijn vader plechtig. In zijn ogen kon ik zien dat dit een grote dag was voor Rotterdammers.