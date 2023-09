Rotterdam en Schiedam doneren 1 euro per inwoner voor slachtoffers van aardbeving in Marokko

Bijna alle buitenba­den in de regio zijn al dicht; alleen hier kan je komend weekend nog verkoeling zoeken

Verkoeling zoeken in een buitenbad valt in Dordrecht en omgeving buiten de schoolvakantie niet mee. Alleen Sportcentrum Papendrecht heeft het buitenbad nog in bedrijf - dit weekeinde voor het laatst dit jaar.