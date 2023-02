Rotidag XXL: in deze kerk eet je dit weekend onbeperkt roti

Enes Yigit krijgt triest nieuws te horen: familielid is overleden bij aardbeving in Turkije

Enes Yigit, wethouder in Rotterdam, liet dinsdag al weten dat er onzekerheid was over de situatie van zijn oom, tante en nichtje na de aardbeving in Turkije. Na het instorten van hun appartement kreeg de wethouder donderdag te horen dat zijn oom is overleden. ,,Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren,’’ schrijft Yigit op zijn Instagram.

14:34