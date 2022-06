Roparun-team De Kippenrenners succesvol dankzij ijzersterke familiebanden én drie generaties

Het applaus in het hart van Numansdorp zwelt aan als de speaker op het doorkomstpodium het aanwezige publiek attendeert op wat er gaat komen. De Kippenrenners, gehuld in hun opvallende outfit, maken als één collectief hun opwachting in hun woonplaats en dat is een bijzonder moment. De eindstreep nadert, maar voor deze passage wordt tijd uitgetrokken om familie, vrienden en kennissen te begroeten, handen te schudden en knuffels uit te wisselen.