Rookontwikkeling in zorgcentrum Brielle, zeventig ouderen in veiligheid gebracht

UPDATEHulpdiensten zijn zondagmiddag uitgerukt naar zorgcentrum Careyn De Plantage aan de Plantageweg in Brielle. In eerste instantie leek er sprake te zijn van een grote brand, maar uiteindelijk was er alleen veel rookontwikkeling. Zeventig bewoners werden geëvacueerd.

De rookontwikkeling ontstond doordat de as van de ventilator in de technische ruimte van het verzorgingstehuis te warm werd. De rook trok vervolgens door het gebouw. Zeker één verdieping werd ontruimd. In ieder geval zeventig bewoners, vooral kwetsbare ouderen, werden in de recreatieruimte opgevangen. De meeste van hen zitten in een rolstoel en kregen extra dekens. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar hun kamers.

Veel kwetsbare mensen

Volgens een woordvoerder was er in eerste instantie opgeschaald naar grote brand, omdat het om een verzorgingstehuis ging. ,,Omdat het gaat om kwetsbare ouderen, roepen we meer eenheden ter plaatse’’, zei een woordvoerder toen. Niemand raakte gewond. Vier mensen zijn nagekeken in een ambulance, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam en daarmee de baas van de brandweer, kwam ter plaatse om te kijken hoe de operatie verliep. ,,Ik woon zelf in Oostvoorne en ken De Plantage goed. Het is een huis met veel kwetsbare mensen. Je weet op voorhand dat het groot zou kunnen zijn, maar alles is buitengewoon onder controle.’’

Volledig scherm Een verdieping van het zorgcentrum wordt ontruimd. © MediaTV

