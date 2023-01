Rommel in blusleidingen bij spoor voor treinen met gevaarlijke stoffen in Rotterdamse haven

Oranjevere­ni­gin­gen maken zich op voor hun jaar: ‘Leuk als-ie komt, maar het zal wel druk worden’

2023 wordt het jaar van de Oranjeverenigingen in Rotterdam, want koning Willem-Alexander viert hier zijn 10-jarig ambtsjubileum. ,,We zullen hem met open armen ontvangen’’, zegt bestuurslid Margriet Kapiteijn van de Oranje Vereniging Rotterdam-Oost.

2 januari