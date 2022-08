Roep om verplicht zwemles na bijna-verdrinking van tiener: ‘Zelfs niet pootjebaden zonder diploma’

Van vleespara­dijs naar vega(n) lunchroom: Anouk start hippe, kindvrien­de­lij­ke koffietent in oude slagerij

Ze ziet er zelf ook de humor van in. De eerste vega(n) lunchroom in de Hoeksche Waard beginnen in een pand waar meerdere slagerijen hebben gezeten. Vlees en vis zijn voortaan taboe op Oostdijk 43 in Oud-Beijerland, kinderen heet Anouk van Steenselen met haar zus Daniëlle van der Linden juist hartelijk welkom.

24 juli