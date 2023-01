Roep om terugkeer kunstijsbaan: ‘We willen die fantastische sfeer terug’

Er moet een kunstschaatsbaan terugkeren in Spijkenisse. Daarvoor maakt raadslid Bernard Tebrugge van de ChristenUnie/SGP in Nissewaard zich sterk.

De laatste keer dat de schaatsbaan er was, was in 2017. Die stopte daarna, omdat de exploitant door tegenvallend bezoek niet uit de kosten kwam.

In de jaren daarna was er geen ijsbaan, ook omdat corona roet in het eten gooide. Maar nu kan het weer en daarom vindt Tebrugge dat de gemeente daar z’n best voor moet gaan doen. ,,De schaatsbaan was in Waterland, nabij het theaterplein en achter de Marrewijkflat, en daar was hij bijzonder populair. Niet alleen bij de eigen inwoners maar ook bij mensen van buiten onze gemeente. Wij willen graag de gezelligheid, het ijsplezier en die fantastische sfeer terug.’’

Budget

Wethouder Hottentot (Nissewaard Lokaal) is een stuk minder enthousiast. Hij zegt dat er momenteel geen budget is, ook omdat kosten voor bijvoorbeeld beveiliging en tenthuur fors gestegen zijn. Dat vindt Tebrugge te makkelijk: ,,Budget is een kwestie van keuzes maken. We reserveren ook geld voor festivals in onze gemeente en het college wil dat er een kermis komt. Wij vinden een schaatsbaan minstens zo mooi.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.