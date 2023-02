Roep om ondergrondse containers te openen met je mobieltje

Met dat voorstel is raadslid Jos Verhoeven van de grootste partij in de gemeenteraad gekomen. Wethouder Jan Willem Mijnans (beheer openbare ruimte, ONS) zegt dit met afvalinzamelaar Reinis te zullen bespreken.

Het stoort Verhoeven dat er zakken vuil of los afval naast de ondergrondse verzamelcontainers en in containertuintjes worden gezet. Dat gebeurt onder meer, zo vermoedt hij, omdat men de gemeentelijke afvalpas niet meer kan vinden, heeft verloren of dat de partner die bij zich heeft. De Spijkenisser zegt dat er elders in het land al met het door hem bepleite systeem wordt gewerkt.

Betalen voor hoeveelheid afval

Hiermee werkt onder andere inzamelaar HVC al een tijd in Noordoostpolder. Een nieuwe stap die onderzocht wordt is of er gemeten kan worden hoeveel afval iemand weggooit, zodat er wordt betaald naar hoeveelheid ingeleverd huisvuil. In de toenmalige gemeente Spijkenisse, de voorganger van Nissewaard, is daar in de jaren 80 ook al eens onderzoek naar gedaan.