Roderick Glastra tweede achter Angelika Merkel bij WK sledehondenrijden

Sky (5) kan dankzij buurmeisje Lieve eindelijk met z’n rolstoel in draaimolen: ‘Dit is echt geweldig’

De 5-jarige Sky woont naast een kinderdroom: twee speeltuintjes en een voetbalveld. Maar daar ravotten met vriendjes deed hij nooit. Sky Reedijk is meervoudig gehandicapt waardoor hij onder meer blind is en in een rolstoel zit. Aan de gemeente vroeg buurmeisje Lieve (14) daarom een speeltoestel waarin de kleuter met anderen kan spelen. Het werd een speciale draaimolen. Sky’s ouders zijn ontroerd.

12:03