Rocker Jeroen betaalt tegenwoordig de hypotheek met zijn populaire kinderboeken

Hoe is het nu metAls een soort Dr Jekyll and Mr Hyde raast Jeroen Aalbers (40) door het leven. Hij is schrijver van de succesvolle kinderboekenreeks Borre, maar ook columnist die stelling neemt tegen populistisch rechts. Dat doet hij als Jerry Hormone, tevens zijn muzikale alter ego waarmee hij ook weleens tegen een zeer been schopt. Zes jaar geleden werd hij tijdens een optreden nog in het gezicht geslagen. ,,Mensen worden steeds sneller boos.”