Rob Jetten: meer ruimte voor openbaar vervoer

Regels bij het toekennen van openbaar vervoer moeten soepeler worden, vindt Rob Jetten. De nieuwe fractievoorzitter van D66 denkt dat het openbaar op die manier beter kan inspelen op wensen van de reizigers. “Het is tijd voor meer vervoer op maat,” zei hij zaterdag op een regionaal partijcongres in Heinenoord. “Er komt dan ruimte voor meer buslijnen, kleinere bussen en vervoer van speciale doelgroepen.”

De Hoeksche Waard krijgt de komende jaren heel wat te verstouwen op verkeersgebied. De renovaties van de Kiltunnel en Heinenoordtunnel zullen tussen 2020 en 2024 zorgen voor extra drukte op de wegen in de polder. “Daarom moeten we de Kiltunnel zo snel mogelijk tolvrij maken en een extra rijbaan op de N217 aanleggen,” vindt lijsttrekker Miranda den Tuinder.

Jetten is op de kop af een maand fractievoorzitter van D66. In korte tijd wil hij kennismaken met zoveel mogelijk partijleden. Zaterdag was Zuid-Holland aan de beurt voor een bliksembezoek. Het was zijn tweede keer in de Hoeksche Waard. Eerder bracht hij al een lang weekend met vrienden door op Tiengemeten. Dat beviel goed. “Tijdens de wandelingen met mijn hond heb ik ontzettend veel vogels gehoord en gezien.”

Hij reisde deels met de bus. “Het verraste me dat ik kon uitstappen langs de snelweg.” Daarmee doelde hij op de bushalte langs de A29 bij Numansdorp. Dezelfde A29 die flink op de schop gaat. “De komst van de A4 zuid laat wegens geldgebrek minstens tot 2028 op zich wachten,” zegt Maurice Pahladsingh. “Dus moet de A29 breder worden.” Jetten ziet echter meer mogelijkheden: “Groot onderhoud kunnen we aangrijpen om vrije busbanen aan te leggen. Zo verleiden we mensen om met het openbaar vervoer te reizen.”

Autobezit

Gedeputeerde Han Weber vindt dat er meer nodig is om de mobiliteitsproblemen op te lossen. “Meer asfalt is geen blijvende oplossing. Er is behoefte aan innovatie en vernieuwing.” Hij geeft als voorbeeld elektrische en zelfrijdende auto’s. Volgens Weber is er ook een omslag van denken nodig: van autobezit naar autogebruik. “Je kunt één auto met meerdere personen delen. Dat zorgt voor minder auto’s op de weg en voor aanzienlijk minder CO2 uitstoot.”

Ondanks alle drukte van het fractievoorzitterschap, blijft Rob Jetten woordvoerder klimaat in de Tweede Kamer. “Mijn generatie is de laatste die iets kan doen tegen de opwarming van de aarde en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.” Zijn standpunt in de kernenergiediscussie die de VVD deze week nieuw leven inblies, is dan ook zonneklaar. “Zon- en windenergie worden met de dag goedkoper, dus wat moet je dan met kernenergie?”