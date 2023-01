Rob (72) bouwt en vliegt al ruim vijftig jaar met modelvliegtuigen: ‘Mijn eigen minuscule luchtmacht’

Recreatie­oord Binnenmaas 2.0 krijgt vorm met start van bouw binnen­speel­tuin

Met de start van de bouw van de binnenspeeltuin is de metamorfose van Recreatieoord Binnenmaas nadrukkelijk in gang gezet. Want, zo kondigt parkmanager Henk Akkerman aan, ‘2023 is het jaar van de vernieuwing’.

12 januari