Rijstroken Botlektunnel grotendeels weer vrij na ongeval

Update Ongeval in Beneluxtun­nel en dichte Thomassen­tun­nel zorgen voor lange files

Het is dinsdag urenlang druk geweest op de wegen in de regio Rotterdam. Een urenlange storing aan de slagbomen van de Thomassentunnel zorgde voor de nodige vertraging op de A15. Eerder was door een ongeval de linkerbuis van de Beneluxtunnel op de A4 afgesloten.