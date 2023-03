Rijk geeft fikse injectie voor opknappen winkelhart Spijkenisse: geld voor brede trap en ombouw winkels

lezersbrieven Meester Mo moet weer aangenomen worden en goedkoop de auto opladen

Parkeren, al dan niet betaald. Verkeersmaatregelen. Het zijn de onderwerpen waar veel lezers zich druk om maken, of soms zelfs boos over zijn. En waar we dus vaak brieven over ontvangen. Maar ook het ontslag van Meester Mo, de geliefde buurtvader die zich al 17 jaar inzet voor jongeren in Bloemhof, raakt lezers.