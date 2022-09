Rien kreeg zakje zaadjes met Sinterklaas, nu is hij pompoenteler: ‘Ik dacht: dat heb ik maar mooi gedaan’

Lege schappen in de Hoeksche Waard: vrachtwa­gen van bakker gestolen, brood op straat gegooid

Hoeksche Waarders konden vandaag in sommige winkels geen brood krijgen. De reden? In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Oud-Beijerland een vrachtwagen van een bakker gestolen.

10 september