Ria bezorgt al dertig jaar de krant: ‘Niets lekkerder dan je eigen wijkje voor je ogen te zien ontwaken’

Krantenbe­zor­ger Wendy wordt nu extra gewaar­deerd: ‘Er hing een doosje Merci voor mij aan de deur’

Nee, zo’n vitaal beroep als arts, verpleegkundige of onderwijzer is het niet. Maar de waardering voor de krantenbezorger is er tijdens de coronacrisis absoluut op vooruitgegaan. Deze krant loopt een rondje mee met Wendy Schuiling (18), die de abonnees in de Ambachtse wijk De Sandeling van hun - zeker in deze dagen - onmisbare dagblad voorziet.

16 april