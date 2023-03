Reuma houdt Lotte echt niet tegen: ze plaatst zich voor het WK Ironman op Hawaï

Van Trigt (34) brak ruim zeventien jaar geleden haar ruggenwervel na een ernstig ongeluk en heeft sindsdien rugklachten. Het betekent dat ze ontstekingsremmers en pijnstillers slikt om de dag door te komen. Een jaar of tien geleden openbaarde zich ook nog reuma, waarvoor ze wekelijks een injectie zet. Ondanks die kwetsuren begon ze, ter revalidatie, aan het sporten. Hardlopen, wielrennen en zwemmen brachten haar anderhalf jaar geleden bij haar eerste triatlon.

,,En nu heb ik onlangs meegedaan aan de Ironman in Zuid-Afrika. Ik ben daar derde in mijn leeftijdscategorie geworden en mag naar Hawaï”, zo laat ze enthousiast weten. Daar wordt jaarlijks het WK gehouden, waar alleen de beste triatleten in de wereld aan mogen deelnemen.

‘Daar wil ik staan’

Na haar eerste triatlon in Kopenhagen deed ze in september 2021 haar bijzondere verhaal in deze krant en zei toen onder meer: ,, Ik had ooit gehoord over een WK Ironman op Hawaï. Dat vond ik zo cool klinken. Daar zou ik best wel eens willen staan.” In oktober wordt dat nu bewaarheid en zwemt ze 3,8 kilometer, fietst ze 180 kilometer om af te sluitenmet een marathon (42,2 kilometer).

Quote Van lopen in een korset en volgens de arts nooit meer dan 10 kilommeter kunnen rennen naar het WK - het is een droom die uitkomt Lotte van Trigt

Het past precies bij haar eigen motto: If you can dream it, you can do it. Met die slogan poogt ze ook online, waar ze op Instagram als lottevantrigt (voorheen wanderlotje) ruim 11.000 volgers heeft, haar positivisme op anderen over te brengen.

,,Ik heb contact gehad met het Reumafonds en bij hun zijn geen andere vrouwen en of mannen bekend met Reumatoide artritis die zich ooit gekwalificeerd hebben voor het WK Ironman. Dus ik ben de eerste Nederlandse. Maar dit is al zo tof: van lopen in een korset, volgens de arts nooit meer dan 10 kilometer kunnen rennen naar een derde plek op een groot internationaal toernooi en straks het WK - het is een droom die uitkomt.”

