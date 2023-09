RET overvallen door warm weer: in extra druk weekend minder metro’s naar het strand

Verbazing om truckfeest­je zonder vergunning, op steenworp afstand van plek des onheils Zuidzijde

Een feest met meer dan 200 trucks is bij veel Hoeksche Waarders in het verkeerde keelgat geschoten. Voor het festijn - nota bene gehouden in de maand waarbij het eiland stilstond bij het truckdrama in Zuidzijde - was geen vergunning aangevraagd. Omwonenden wisten van niets.