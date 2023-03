RET is op zoek naar het liefste RET-verhaal: ‘Stiekem hopen we op een heel mooi liefdesverhaal’

Heb jij wel eens iets moois, liefs of bijzonders meegemaakt in het Rotterdamse openbaar vervoer? Dan is de RET op zoek naar jou! In aanloop naar de derde Aardig Onderweg Challenge, waarin duo’s die elkaar niet kennen op 18 maart met elkaar op reis gaan, is het OV-bedrijf namelijk op zoek naar het liefste verhaal. ,,Groot of klein, alle verhalen zijn welkom”, vertelt RET-woordvoerder Rolf Harbers.

Het liefste verhaal: wat kan dat allemaal zijn?

,,Het kunnen kleine dingen zijn, zoals elkaar de bus in helpen of de buschauffeur groeten, maar ook grotere dingen, zoals iemand helpen die ten val komt op het perron. Stiekem hopen we ook dat er een heel mooi liefdesverhaal naar boven komt. Maar alles, groot of klein, mogen mensen met ons delen via sociale media.”

Waarom gaan jullie hiernaar op zoek?

,,De actie is onderdeel een reeks challenges waarin aandacht wordt gevraagd voor de voordelen van reizen met het OV. Voor de derde challenge, die het thema ‘de liefste’ heeft, wilden we een feelgood opwarmertje verzinnen en zo kwamen we uit op deze winactie. De challenge is op zichzelf al mooi, maar dit erbij is gewoon heel leuk.”

Wat is het liefste RET-verhaal dat u ooit heeft gehoord?

,,Alle lieve en kleine dingen die gebeuren in het OV, zoals het opstaan voor iemand of iemand helpen, zorgen bij elkaar al voor heel veel liefde. Maar we hebben ook wel grotere dingen in de RET meegemaakt. Zoals een buschauffeur die tijdens een rit omreed om te stoppen bij een ziekenhuis, omdat de vrouw van een van de passagiers op het punt stond om te bevallen. Of een RET-medewerker die een poes van het spoor redde. Dat zijn echt bijzondere verhalen die wij koesteren.”

Hoe wordt bepaald wat het winnende verhaal is?

,,We zijn vooral op zoek naar het meest originele en bijzonderste verhaal. En het is belangrijk dat het verhaal gedeeld mag worden.”

Wat krijgt de winnaar?

,,De winnaar krijgt een mooie bos bloemen en natuurlijk aandacht van ons via sociale media.”

