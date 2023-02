Republikeinen gaan demonstreren tijdens Koningsdag in Rotterdam: ‘Kosten zijn niet te verantwoorden’

Dat koning Willem-Alexander en zijn familie dit jaar Koningsdag in Rotterdam vieren, is niet goed gevallen bij republikeinen. Aanhangers van de anti-monarchistische beweging Republiek (voorheen Republikeins Genootschap) gaan op 27 april op meerdere plekken langs de route die de koning en zijn familie in de stad afleggen demonstreren.

Voorman Floris Müller noemt het wrang dat het feestje dit jaar in de armste stad van Nederland gevierd wordt. Vooral het prijskaartje dat aan deze editie hangt, steekt hem. Er is ruim 4 miljoen euro uitgetrokken voor de organisatie, waarvan de gemeente zo’n 2,5 miljoen euro bijdraagt. ,,Dit wordt de duurste Koningsdag in de armste stad van Nederland.”

‘Schrijnend’, noemt Müller het. ,,De kosten worden hier meer dan ook gevoeld. Een op de vijf kinderen groeit er op in armoede.” Dat de gemeente de portemonnee trekt voor ‘een feestje dat goed en wel niet langer dan vier uur duurt’, vindt hij niet uit te leggen en onverantwoord.

De voorman van de beweging verwacht op 27 april minstens 250 demonstranten in Rotterdam. Vorig jaar demonstreerden op Koningsdag in Maastricht zo’n 150 republikeinen. ,,Maar Rotterdam ligt centraler en de boodschap is nu breder”, zegt hij.

Leuzen en gedicht

De republikeinen zijn - net als vorig jaar - van plan om via leuzen hun onvrede in het zicht van de koning kenbaar te maken. Maar ze gaan dit jaar ook een gedicht voordragen. ,,Die is geschreven door een stadsdichter en de tekst vat onze boodschap goed samen.”

Müller wil bovendien tegengeluid laten horen door hetzelfde gedicht via posters op te hangen in de stad. Daarvoor heeft zijn beweging een crowdfundingscampagne opgezet. ,,De teller staat nu al op 6500 euro. Daarmee kunnen we zo’n 1500 posters drukken. En we hebben nog twee maanden te gaan. We willen dat niemand in de binnenstad om de boodschap heen kan.”

De beweging doneert de helft van het binnengebrachte bedrag aan de Rotterdamse voedselbank.



