Reparatie bouwdeel gaat maanden duren, maar tunnel gaat volgens Rijkswaterstaat 'gewoon’ in 2024 open

ASWH kijkt uit naar seizoen vol mooie wedstrij­den: ‘Niet te snel de koppies laten hangen’

In de eerste van negen oefenduels liet ASWH zaterdag een prima indruk achter, al werd er nog niet gescoord tegen Jong FC Den Bosch: 0-0. Aan energie en voorpret geen gebrek in het Ambachtse kamp, met veel mooie wedstrijden in aantocht.