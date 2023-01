Reizigers opgelet! Maastunnel donderdagmiddag afgesloten vanwege een veiligheidstest

‘Betrokken’ jeugdoffi­cier van justitie Ad de Beer (69) onverwacht overleden

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam is maandag onaangenaam verrast door het plotselinge overlijden van jeugdofficier van justitie Ad de Beer. Hij is 69 jaar geworden. De Beer was sinds 1997 jeugdofficier van justitie en genoot bekendheid vanwege zijn grote betrokkenheid bij de jongeren.

