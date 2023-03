Reeën en paarden in paniek door militaire oefeningen: ‘Het leek wel een oorlogsgebied’

Inzamel­punt bij Scouting Driestro­men­groep in Numansdorp gaat in vlammen op

Op het terrein van Scouting Driestromengroep aan de Veerweg in Numansdorp is het inzamelpunt voor rommelmarktspullen in vlammen opgegaan. De brandweerkorpsen van Numansdorp en Zuid-Beijerland werden donderdag even voor 06.00 uur opgepiept, maar het inzamelpunt viel niet meer te redden.