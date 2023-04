Redouan El Yaakoubi en Stijn van Gassel geraakt door OneLove-rel: ‘In Nederland blijkbaar niet zo vrij als ik dacht’

indebuurt.nl Wist je vast niet: op Rotterdam Centraal staan twee reusachti­ge 'koekjes'

Wanneer je met de trein via Rotterdam Centraal reist, kun je deze twee ‘koekjes’ haast niet missen. We hebben het niet over Dudok, maar over het kunstwerk de ‘Speculaasjes’. De twee grote stenen staan op het eerste en laatste perron van het station. Wat is de betekenis achter deze reusachtige lekkernijen?