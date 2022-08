Recordaantal kinderen aangewezen op financiële hulp om te kunnen sporten

Een recordaantal van 366 kinderen uit minimagezinnen in Hoeksche Waard kon vorig jaar dankzij een bijdrage uit het Jeugdfonds toch sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. De gemeente schrijft het resultaat toe aan de toenemende bekendheid van het fonds en niet aan de armoede die steeds meer gezinnen treft.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de contributie of het lesgeld en in sommige gevallen ook de nodige attributen betalen. Een aanvraag daarvoor kan worden ingediend door tussenpersonen als een docent, een buurtsportcoach of schuldhulpverlener. De gemeente stopt jaarlijks 100.000 euro in het fonds en gaat daarmee voorlopig door tot 2024. In 2019 hielp het fonds ‘nog maar’ 291 kinderen, het jaar daarop waren dat er al 361.

Wethouder Paul Boogaard (Sport, CDA) noemt het in een brief aan de gemeenteraad bemoedigend dat het fonds steeds meer kinderen uit minimagezinnen weet te bereiken. Volgens hem dragen sport en cultuur bij ‘aan de ontwikkeling van het kind’. Dat neemt niet weg dat nog altijd een ruime meerderheid van kinderen uit arme gezinnen buiten beeld is bij het fonds.

130 procent

Het Jeugdfonds is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Ouders mogen niet meer dan 130 procent van het minimuminkomen verdienen om in aanmerking te komen. Het geld wordt rechtstreeks aan de aanbieder of winkel betaald, dus niet aan het kind of de ouder.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, voorlopig nog blijft stijgen. Doordat veel producten duurder worden, gaan veel Nederlanders er flink op achteruit in de portemonnee, waardoor volgend jaar bijna een op de tien kinderen in ons land in armoede zal opgroeien.

