Rechter gelooft 14-jarige meisje over betaalde seks met hotelgast: anderhalf jaar celstraf

De 31-jarige Rida C. ontkende zelf bij hoog en laag dat hij geld verdiende aan de betaalde seks van een 14-jarig meisje in een Rotterdams hotel. Maar de rechtbank gelooft haar kant van het verhaal. De Leidenaar wordt veroordeeld tot anderhalf jaar cel, ook omdat hij als volwassen man zelf seks had met het jonge slachtoffer.

Het meisje vraagt C. twee jaar geleden hulp om weg te lopen uit een jeugdinstelling. Wat zij niet weet is, dat hij in die ochtend appjes heeft gestuurd waarop hij grove wijze met een vriend bespreekt dat het meisje ‘hun bank’ is en dat die middag ‘de spaarrekening wordt geopend’. Appjes die volgens hem iemand anders schrijft, maar de rechtbank gelooft dat niet. Wie zou dat dan zijn?

Als C. een hotelkamer in het Rotterdamse centrum contant betaalt, wacht het meisje buiten waar een man haar aanspreekt. Hij wordt haar eerste klant. Voor 150 euro hebben ze seks. Vijftig euro is voor haar, vijftig euro voor C. en met de andere vijftig euro kopen ze eten.

Seks van volwassenen met 14-jarige is strafbaar

Daarna maakt C. foto’s van haar terwijl ze in haar ondergoed staat. Deze stuurt hij rond. ,,Omdat zij dat wilde’’, zegt C. later. ,,Ik ben geen pooier. Ik zou nooit geld aannemen van een vrouw.’’

De rechter meent echter wel dat hij geld heeft verdiend en wilde verdienen aan het meisje. Vanwege de leeftijd maakt het niet uit of zij werd gedwongen of zij zich vrijwilliger prostitueerde, zoals C. beweert. Ook de seks die hij zelf met haar had, is strafbaar vanwege haar leeftijd. Hij had moeten checken of zij daadwerkelijk 18 jaar was, zoals hij dacht.

