Reacties op het ‘gezeik’ bij Blaak: ‘Hadden ze plasverbod tussen Zuid en Centraal in moeten stellen?’

LEZERSBRIEVENLezers hebben, zoals ze zelf zeggen, vaak wat ‘te zeiken’ in de ingezonden brieven. Maar deze week gaat het echt over zeik. Dat van iedereen die de trein pakte en tijdens de stop in station Blaak een plasje deed. En figuurlijk is er dan toch weer gezeik over het veer Rozenburg. Dat nog steeds niet vaart. Dus zijn ze in Rozenburg deze week ‘over de zeik’.