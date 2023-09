Raymond Rotteveel hield van taal en eigenlijk ook net zo veel van de mensen

Marco Oosterwijk maakte stap van wethouder naar burgemees­ter in Ridderkerk: ‘Het is best eenzaam’

Van een rustige start als burgemeester in Ridderkerk was geen sprake. Twee maanden na zijn aantreden kreeg SGP’er Marco Oosterwijk (47) het ingrijpende nieuws dat de 4-jarige Mayson uit Brielle was verdronken in zwembad De Fakkel. En net terug van vakantie kreeg hij te maken met een schietpartij bij een shoarmazaak op de Ringdijk.