Ray zet zich normaal in voor damherten, maar komt nu ook in actie voor bescherming reekalveren

,,Reeën leggen vaak hun kalfjes af in hoog gras op het land of tussen de bosjes’’, laat hij weten. ,,Het kan dus gebeuren dat je een reekalf tegenkomt zonder dat zijn moeder in de buurt is. Dit betekent niet dat het kalf in de steek gelaten is. Vaak is de moeder in de buurt, of is ze geschrokken van menselijke aanwezigheid en keert ze later terug naar haar kalf. Raak het kalfje niet aan, want zodra de geur van een mens op het kalf zit zal de moeder het verlaten en zal het sterven.’’