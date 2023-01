Ramp van 1953 houdt Janus Smeets (87) nog steeds bezig: ‘Dit natuurgeweld was niet te houden’

Beweegrede­nen van Capelse bandenprik­ker blijven een mysterie: ‘Hij vindt iedereen gek’

De beweegredenen van de Capelse bandenprikker blijven een mysterie, zelfs voor zijn Dordtse advocaat Edwin van Twist. Zijn 34-jarige cliënt, die in november een week lang op slooptocht was in de IJsselgemeenten, wordt inmiddels psychiatrisch onderzocht. ,,Ik hoop dat hij wakker wordt.’’

28 januari