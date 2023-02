Raad wil vingers nu niet branden aan windmolens

Raad ruziet over onrust in wijkcen­trum: ‘Dit is smakeloos’

CDA-raadslid Sip van der Weg in de gemeenteraad van Nissewaard wil opheldering over de kwestie in wijkcentrum De Kleine Rietlander in Spijkenisse, waar collega-raadslid Nathalie Kiers (ONS) als vrijwilliger actief is. Hij gaat het college schriftelijke vragen stellen, liet hij woensdagavond weten in de raad.