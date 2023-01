PvdA-leider voelt zich ‘bedonderd’ door Balwantsingh: ‘Hij is niet eerlijk geweest’

Moti sprak donderdagochtend met een huurder van Balwantsingh, die uit haar huis gezet dreigt te worden. Daarover dient volgende week een rechtszaak. Moti: ,,De vrouw was naar de huurcommissie gestapt omdat de omstandigheden in de woning slecht waren. Die bepaalde dat de gebreken moesten worden opgelost en intussen de huur verlaagd moest worden. Balwantsingh heeft niks gedaan aan de woning en is daarna een procedure gestart om haar uit haar huis te zetten. Ik ben daar enorm van geschrokken. Zo ga je niet met mensen om.”

Balwantsingh kwam vorige week in opspraak omdat hij panden blijkt te hebben waarin huurders in beroerde omstandigheden wonen. De PvdA’er zei toen dat hij dat niet wist. Moti: ,,Maar van deze zaak weet hij wél, dat heeft hij me ook toegegeven. Vorige week stelde ik nog dat hij een fout had gemaakt door dingen niet goed te regelen, maar dit gaat verder. En hij is er niet eerlijk over geweest. Ik voel me bedonderd.” Moti zegt hem te hebben opgeroepen de kwestie buiten de rechter om op te lossen.

Balwantsingh zegt in een reactie dat Moti op de hoogte was. ,,Richard wist dat er een huurcommissiezaak lag. Ik vind het jammer dat dit nu gebruikt wordt om afstand te creëren tussen mij en de partij. Ik voel me nu ook bedonderd.” Hij beweert al langer te proberen om de kwestie met de huurder op te lossen. ,,Ik bied haar een goede nieuwe woning aan met eventueel terugkeer naar het adres waar ze nu woont nadat het gerenoveerd is. Daar mag ze meteen intrekken. Dit is ook wat we in de zaak aandragen, die we constant in der minne hebben willen schikken.”

