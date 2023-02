Puttershoekse Zoë rent de 400 meter in 55,56 seconden: ‘Al sinds haar 8ste groot atletiektalent’

In een tijd van 55,56 seconden kwam zij als eerste onder de streep. Er is maar één vrouwelijke Nederlandse atlete die dit in deze leeftijdscategorie ooit sneller deed: regerend Europees kampioen en olympisch medaillewinnaar Femke Bol.

Sportwethouder Paul Boogaard bezocht Zoë tijdens een training in het topsportcentrum in Rotterdam, sprak zijn waardering uit voor haar prestatie en overhandigde haar een bos bloemen en een cadeaubon.

Atletiektalent

Zoë staat bekend als een groot atletiektalent. De Puttershoekse is begonnen met atletiek toen ze 8 jaar was. Al snel was duidelijk dat ze talent had. Omdat ze er ook plezier in heeft, is ze steeds meer en professioneler gaan trainen.

Ze doet dat sinds enkele jaren bij atletiekvereniging PAC in Rotterdam, waar ze regelmatig clubrecords op haar naam zet. Het is een grote droom van Zoë om ooit bij TeamNL te komen en in het oranje tenue voor Nederland mee te doen aan wedstrijden.

Sportprestaties koesteren

De gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan bijzondere sportprestaties van inwoners. Boogaard: ,,Iedereen weet dat sporten goed is voor de gezondheid, maar het helpt ook om sociale vaardigheden te ontwikkelen, vrienden te maken en het kan maatschappelijke uitsluiting tegengaan.”

De wethouder stelt onder de indruk te zijn van de prestaties van Zoë en hoopt haar over enkele jaren te zien presteren op een groot internationaal toernooi. ,,Misschien zelfs wel op de Olympische Spelen.’'

