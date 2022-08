Puttershoek viert weer het sprietlopen: ‘Een tactiek? Gewoon gaan en rammen’

Glibberen, plonzen en proosten maar! Na drie jaar keert het dagje folklore terug in Putters­hoek

De vergunning is weer geregeld, de spriet is gecheckt en goedgekeurd én er zijn nu eens geen coronaregels die het NK Sprietlopen in de weg zitten. Puttershoekers kunnen zich na drie jaar eindelijk weer echt verheugen op een dagje folklore in het pittoreske haventje van het dorp.

6 juli