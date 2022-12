Puttershoek schaatst eindelijk, en het ijs op de schaatsbaan is perfect

Rouwen doet pijn, vooral rondom de feestdagen: ‘Belangrijk om zwaar verlies te delen’

Hoe ga je om met het verlies van een naaste, zeker in de decemberperiode waarin het gemis van de geliefde of het familielid de gezelligheid van de feestdagen totaal overschaduwt? Humanitas Hoeksche Waard en Kwadraad willen rouwverwerking met het initiatief ‘Samen in Rouw’ mogelijk maken.

5 december