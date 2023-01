Pup Sammie schrikt van knallende uitlaat en rent weg, pas dagen later wordt hij teruggevonden

Bergenaar die Trekpleis­ter overviel bij toeval gevonden, nadat hij óók een Action en DA beroofde

Justitie denkt met de arrestatie van de 27-jarige Ismael I. de gewapende overval op de Trekpleister in Dordrecht op 4 juli te hebben opgelost. De verdachte uit Bergen op Zoom wordt in totaal beschuldigd van drie overvallen, waaronder de mislukte poging op een drogisterij in zijn woonplaats. Een kassière werd daarbij hard neergeslagen.

12 januari