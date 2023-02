Provincie heeft nog altijd geen oplossing voor autopont tussen Rozenburg en Maassluis

Baljeu dreigde moederbedrijf AquaSwets met juridische stappen, maar ook daaraan is geen vervolg gegeven. Volgens de woordvoerder van de provincie heeft de sommatie geleid tot nieuwe gesprekken met de vervoerder, die in financiële problemen zit en daardoor de reparatie van de twee kapotte schepen niet zelf kan betalen.

,,Uitgangspunt van de provincie is en blijft dat AquaSwets de overeengekomen dienst dient uit te voeren. Daarbij worden alle mogelijkheden onderzocht. Maar dat kost nu eenmaal tijd”, aldus Baljeu. Een van de opties is dat de provincie de reparatie voor de rekening neemt. Het zou gaan om een bedrag van 2 miljoen euro.

Publieke handen

SP-Statenlid en lijsttrekker bij de komende verkiezingen Lies van Aelst dringt er in een opiniebijdrage in deze krant op aan dat publieke diensten weer in publieke handen komen. ,,Als er één flagrant voorbeeld is van marktfalen in het openbaar vervoer, dan is het de veerdienst Rozenburg-Maassluis. Al jaren voldoet de exploitant niet aan de contractuele afspraken." Maar ook het dreigen met juridische stappen heeft allerminst tot verbeteringen geleid, stelt Van Aelst. ,,Met een gang naar de rechter heb je nog geen boot. Sterker nog, dan dreigt het allemaal nog langer te duren", vreest ze.