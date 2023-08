Protestmars tegen metaalbedrijf: ‘We willen geen PFAS-hoek worden’

Bryan moet zijn parasolbar weer afbreken in De Hoek: ‘Iemand misgunt me dit blijkbaar’

Dolblij was strandpaviljoenhouder Bryan Franken dat hij zijn geliefde parasolbar wél jaarrond in Hoek van Holland mocht neerzetten. Dat was bij BeachLine ’s-Gravenzande op Slag Beukel geen optie. Hoe groot is de teleurstelling nu dat de buitenbar aan de Rechtestraat weg moet omdat iemand bij de gemeente bezwaar heeft gemaakt over de hoogte. ,,Ik heb het hier helemaal opgeknapt, onbegrijpelijk.”