‘Protesterende’ boeren in de Hoeksche Waard blijken gewoon aan het dorsen

De actiebereidheid onder boeren in de Hoeksche Waard lijkt gering. Los van een spontane actie maandagavond op de Blaaksedijk West in Heinenoord zijn er geen meldingen bekend van boeren die wegen of openbare gebouwen hebben geblokkeerd. Dit in tegenstelling tot in veel andere delen van het land, waar de politie verscheidene keren moest optreden tegen boze boeren.