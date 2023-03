Protest tegen plan om tramlijnen in te korten: ‘Ik verwacht veel minder klanten te krijgen’

Automobi­list parkeert zo dicht langs trambaan dat trams er niet meer langs kunnen: uur vertraging

Parkeren in Rotterdam: het blijkt voor velen een uitdaging te zijn. Zo ook voor een automobilist vrijdagochtend in Rotterdam-Hillegersberg. In plaats van te parkeren in een parkeervak, parkeerde deze bestuurder de auto zo dicht langs de trambaan, dat geen één tram er meer langs kon.