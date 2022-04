Proefdraaien Windpark Oude Maas wordt uitgesteld door stormschade: ‘Geluidsoverlast gaat meevallen’

Eind maart zouden de vijf windturbines van Windpark Oude Maas hun testfase ingaan, maar voorlopig is het proefdraaien nog niet begonnen. Herstelwerkzaamheden aan de turbines van 187 meter hoog houden de inwoners van Heinenoord, Barendrecht en Heerjansdam nog even in spanning over ‘de verwachte geluidsoverlast’.

,,De storm Eunice van een weekje of vier, vijf geleden heeft ons vertraging op de aanvankelijke planning opgeleverd’’, zegt Ronald Kloet, mededirecteur van Renewable Factory, samen met Eneco initiatiefnemer van het Windpark Oude Maas. ,,Vier kruimotoren zijn kapot gewaaid en we zijn nog niet klaar met de afmontage.’’

,,Er moesten onderdelen die niet op voorraad zijn opnieuw worden besteld, en dat heeft even geduurd. Afhankelijk hoe het loopt met de reparatie verwachten we volgende week de testfase te kunnen beginnen. Dat zal niet met alle turbines tegelijk zijn, maar één voor één, of twee tegelijk.’’

Angst voor geluidsoverlast

Kloet haalt zijn schouders zeker niet op voor de inwoners van Heinenoord, Blaaksedijk, Barendrecht en Heerjansdam die geluidsoverlast vrezen. ,,Als je naar de windmolendossiers van Geervliet en Heenvliet op Voorne-Putten en in de Hoeksche Waard in Nieuw-Beijerland kijkt, is die angst gegrond, maar bij Windpark Oude Maas staan de turbines op 900 meter van Heinenoord en 1350 van Barendrecht. Bij die andere parken is dat 400 meter.’’

Overigens denkt Kloet dat de geluidsoverlast minimaal zal zijn. ,,Het voldoet ruimschoots aan de wetgeving. En let wel: we hebben nooit gezegd dat het muisstil zou worden. Onze eerste zorg gaat uit naar de woningen die op 650 meter in het buitengebied staan. Deze ‘woningen’ gaan windturbinegeluid horen. Maar de mensen moeten het eerst gaan beleven.’’

