Praatje over toekomst buurthuis blijkt verkapt sluitingsbevel, gebruikers met stomheid geslagen

Bidden is verboden in dit kinder­speel­pa­ra­dijs: 'Dit gaat veel te ver’

Maar liefst 31 huisregels gelden er in kinderspeelparadijs de Ballebak. Zo mag er binnen niet gerookt worden, zijn wapens verboden en is zelf meegebracht eten en drinken niet toegestaan. Maar volgens de nieuwe huisregels mogen de bezoekers van de Ballebak in Rotterdam-Zuid, Ommoord en Brielle óók niet bidden.