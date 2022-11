Porsche-oldtimers blijven zwartgeblakerd achter na uitslaande brand in hobbyruimte in Strijen

Een collega van overbuurman Michel Roobol, eigenaar van het bedrijf KE Fibertec, was de eerste die de brand ontdekte. ,,Om 07.57 uur zag hij brand bij het rolluik. Twee minuten later belde ik 112, waarna de brandweer om 08.10 uur met gillende sirenes aankwam.”

Ravage

Veel te redden viel er toen niet meer, aldus Van Dijk. Toen hij het nieuws hoorde, scheurde hij als een speer vanuit ‘s-Gravendeel naar Strijen. ,,En tja, dan kijk je ineens hier tegenaan.’’ Hij beweegt zijn handen naar de druipende en rokende ravage voor zich. Van de garage die hij sinds 2013 huurde, is weinig meer over.

Op dat moment is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer is op het dak bezig om vast te stellen of het vuur doorgaat in de dakconstructie. Tegelijk adviseren de brandweerlieden omwonenden, zoals Roobol, om vanwege de rookontwikkeling de mechanische ventilatie uit te schakelen. In zijn geval wellicht iets te laat, gezien het openstaande rooster aan de gevel van zijn bedrijf.