Populaire Instagramparkiet nog niet terecht, baasjes zijn ten einde raad: ‘Iedere ochtend hang ik uit 't raam’

Joeke (8) als een van de jongste modellen ooit in modetijd­schrift Vogue: ‘Dit is uitzonder­lijk’

18 mei Acht jaar oud en nu al in Vogue Nederland. Joeke Rovers uit Puttershoek schittert als model in het modetijdschrift. En het blijft niet bij deze mijlpaal: ze heeft óók getekend bij een modellenbureau in Parijs. ,,Dit is uitzonderlijk.’’