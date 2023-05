Poorten van De Kuip zondag extra vroeg open voor Feyenoord-fans: ‘Maak er een onvergetelijke dag van’

In de Hoeksche Waard is de schuldhulp zo goed geregeld dat de minister er voor op bezoek kwam

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, was maandagmiddag aanwezig in de Hoeksche Waard om het lokale gemeentebestuur een veer in de hoed te steken vanwege hun actieve rol in het opmerken van schulden. Sterker, het Zuid-Hollandse eiland speelt een voorbeeldrol op dit gebied.